الاتحاد الروسي لكرة اليد يوصي اللاعبين الأجانب بمغادرة البلاد على وجه السرعة

أوصى الاتحاد الروسي لكرة اليد بمغادرة اللاعبين الأجانب المتواجدين في الأندية في أقرب فرصة ممكنة قبل تعليق الحكومة لكافة الرحلات الجوية الدولية اعتبارا من الجمعة 27 مارس.

ونشر الاتحاد الروسي لكرة اليد على موقعه الإلكتروني بيانا قال فيه: "يفضل أن يغادر الفنيون واللاعبون الأجانب روسيا في أقرب وقت ممكن، وينضموا إلى عائلاتهم من أجل تجنب البقاء بعيدا عن أقاربهم لفترة الإجراءات الوقائية".

وأضاف البيان""هذه الإجراءات بالطبع، تخلق صعوبات للاتحاد والنوادي واللاعبين وجميع مشجعي كرة اليد في بلدنا. ومع ذلك، فإن صحة اللاعبين والمدربين والمشجعين هي أولوية حتمية بالنسبة لنا".

وتابع الاتحاد في بيانه: "نواصل مراقبة انتشار فيروس كورونا ونتواصل بشكل مستمر مع الجهات الحكومية المعنية بالأمر ومؤسسات الرعاية الصحية، وسيقوم الاتحاد الروسي بالإبلاغ في الوقت المناسب عن التغييرات في خططه".

Исполком ФГР рассмотрит вариант проведения финальной стадии ЧР летомhttps://t.co/1IT14KBKRs...https://t.co/gMra3VP8Nc — Мадиевский Георгий (@goha63m) March 26, 2020

ويتولى تدريب منتخب السيدات الروسي الإسباني أمبروس مارتن، كما أنه يشرف على فريق روستوف على نهر الدون.

وفي وقت سابق، أوقف الاتحاد الروسي بطولات الرجال والسيدات في روسيا وكأس روسيا للحد من انتشار عدوى الفيروس الذي أوقف النشاط الرياضي في معظم دول العالم.

وقررت الحكومة الروسية الخميس تعليق كافة الرحلات الجوية من وإلى البلاد اعتبارا من الجمعة 27 مارس، باستثناء الرحلات المخصصة لإجلاء المواطنين الروس إلى الأراضي الروسية.

المصدر:ria.ru