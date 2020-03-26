مبادرة مالية من الاتحاد التونسي لكرة القدم

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم عزمه دعم الأندية بمبالغ مالية لمساعدتها بعد توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال الاتحاد في بيان: "مساهمة من الاتحاد في مساعدة الأندية على مجابهة بعض المصاريف على إثر إيقاف النشاط الرياضي، قرر المكتب الجامعي صرف مليون دينار أي ما يعادل (344 ألف دولار) كمقدم لمختلف الأندية على حساب عائداتها من الاتحاد".

وكانت أغلبية الأندية التونسية تعاني بالفعل من أزمات مالية بسبب تراجع إيراداتها وضعف حضور المشجعين منذ الثورة في 2011.

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وأوقف الاتحاد التونسي قبل حوالي أسبوعين جميع المباريات إلى أجل غير مسمى بسبب مخاوف من انتشار الفيروس.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد التونسي لكرة القدم، ساهم في دعم جهود بلاده لمكافحة فيروس كورونا، من خلال توفير مبلغ 100 ألف دينار، لتعزيز "المركب الرياضي الدولي" بعين دراهم، ومركز "التربصات" ببرج السدرية، بالتجهيزات الطبية.

المصدر: "وكالات"