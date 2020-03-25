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اتحاد اللاعبين في سويسرا: استغناء سيون عن 9 محترفين قرار "شنيع"

الرياضة

اتحاد اللاعبين في سويسرا: استغناء سيون عن 9 محترفين قرار
Reuters
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قال رئيس اتحاد اللاعبين في سويسرا إن استغناء نادي سيون عن تسعة لاعبين محترفين كان قرارا "شنيعا"، وبعث رسالة خاطئة في وقت يحتاج فيه الجميع للتضامن لاحتواء وباء كورونا.

وقرر سيون الأسبوع الماضي الاستغناء عن تسعة لاعبين بداعي رفضهم خفض رواتبهم بعد توقف الدوري السويسري بسبب كورونا.

وقال لوسيان فالوني رئيس اتحاد اللاعبين في سويسرا لوكالة رويترز: "هذا التصرف غير مقبول. في وقت الأزمات يجب أن تقف بجوار الناس الذين يعملون معك بدلا من أن تضع مسدسا على رؤوسهم وتطلب منهم الاختيار بين الطرد أو قبول خفض الراتب في 24 ساعة. وإذا رفضوا، وهو من حقهم، يتم فصلهم. هذا تصرف شنيع".

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وقال فالوني إنه من السابق لأوانه التفكير في خفض الرواتب، ودعا الأندية إلى البحث عن حلول أوسع للأزمة.

وأضاف: "أعتقد أنها كانت رسالة سيئة، غاب عنها روح التضامن، حتى قبل أن يتخذ سيون هذا القرار كنا نفكر في حلول لمصلحة الجميع، وكان اللاعبون على أتم الاستعداد لمساعدة أنديتهم، لكن خيار خفض الرواتب كان سابقا لأوانه".

المصدر: رويترز

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