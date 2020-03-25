هالك يطلق زوجته وأم أولاده الثلاثة ويتزوج بنت أختها (صور)
أعلن اللاعب البرازيلي جيفانيلدو دي سوزا الملقب بـ "هالك" والمحترف في صفوف نادي شنغهاي الصيني، زواجه من كاميلا أنجيلو بنت أخت زوجته السابقة.
وكان هالك البالغ 33 عاما قد أنهى علاقة جمعته 12 عاما مع زوجته السابقة إيران أنجيلو في ديسمبر من العام الماضي، وله منها ثلاثة أطفال هم إيان وتياغو وأليسا، قبل أن تظهر تقارير عن علاقته مع ابنة أختها كاميلا أنجيلو في وقت لاحق.
وحسب صحيفة "Infobae"، أقدم هالك وكاميلا على الزواج والإعلان عنه بسرعة كي تتمكن الأخيرة من الحصول على إقامة في الصين حيث يلعب النجم البرازيلي.
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Filha, fizemos essa foto especialmente para você!😍 Você que ama nos ver assim, juntinhos. Papai de joelhos, colocando o anel no dedo da mamãe e perguntando: que casar comigo? 😍Ownnn, como é doce e carinhosa nossa princesa, @hulkparaiba. Nosso mundo cor de rosa, de laços e de fitas... Nós te amamos, filha! Mamãe e papai jaja tá aí ❤️❤️
المصدر: sport-express.ru