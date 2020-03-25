فيدرر يتبرع بسخاء لمواجهة كورونا

انضم نجم كرة المضرب السويسري روجر فيدرر إلى قائمة نجوم الرياضة المتبرعين بالأموال لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم.

وأعلن فيدرر وزوجته التبرع بمليون فرنك سويسري (1.02 مليون دولار) للعائلات المتضررة من الفيروس في بلاده.

وكتب النجم السويسري عبر حسابه الشخصي في "تويتر" اليوم الأربعاء: "هذه أوقات صعبة على الجميع ولا يجب أن نترك أي شخص لوحده. ميركا وأنا قررنا التبرع بمليون فرنك سويسري لأكثر العائلات المتضررة في سويسرا".

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وأضاف فيدرر: "مساهمتنا مجرد بداية. نتمنى من الآخرين تقديم المساعدة للمزيد من العائلات المحتاجة. معا نستطيع اجتياز الأزمة".

وأصاب الفيروس أكثر من 420 ألف شخص في العالم بينما قتل أكثر من 18 ألف شخص وفقا للإحصاءات الأخيرة، وتأكد إصابة حوالي 9900 شخص بالفيروس في سويسرا توفي منهم 122 شخصا.

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وقام العديد من نجوم الرياضة حول العالم بالتبرع لمواجهة الفيروس القاتل، حيث تبرع الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة وبيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بمليون يورو (1.08 مليون دولار) لكل منهما لتقديم مساعدات طبية لمكافحة الوباء.

واشترك البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس مع وكيل أعماله جورج منديز في التبرع بأجهزة طبية لمستشفيات في بلاده.

المصدر: رويترز