المغربي حكيمي يخرج عن صمته بخصوص العودة إلى ريال مدريد (فيديو)

كشف اللاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي، نجم بوروسيا دورتموند الألماني البالغ 21 عاما، عن موقفه من مسألة العودة إلى صفوف ريال مدريد الإسباني بعد انتهاء عقد إعارته الحالي.

وقال حكيمي في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "الشيرنغيتو" الإسباني الشهير: "رحيلي عن ريال مدريد كان أمرا صعبا، لكنها كانت خطوة مهمة بالتأكيد في مسيرتي الاحترافية. هدفي الدائم هو الاستمرار في المشاركة بالمباريات، وإذا كان هذا متاحا في ريال مدريد سأكون سعيدا بالعودة إليه".

🚨 ¡OJO a @AchrafHakimi! 🚨



"NO HE TENIDO ninguna LLAMADA del Real MADRID desde que ME FUI"



Sus PALABRAS, en EXCLUSIVA en #ChiringuitoEnCasapic.twitter.com/N68wuQN0es — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 24, 2020

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وأضاف قائلا: "لم أتلق أي اتصال من ريال مدريد منذ رحيلي إلى دورتموند".

يذكر أن حكيمي انتقل من ريال مدريد في صيف 2018 إلى دورتموند على سبيل الإعارة لمدة موسمين، تنتهي في يونيو 2020، تألق خلالهما، حيث تمكن من إحراز سبعة أهداف وقدم 10 تمريرات حاسمة، خلال 33 مباراة بين مسابقتي الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا.

المصدر: وكالات