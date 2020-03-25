بالصور..الحجر الصحي يقود فافرينكا إلى الجنون

يعيش معظم الرياضيين في الحجر الصحي، تحت وطأة ظرف تفشي فيروس كورونا، وخير وسيلة للوقاية من التعرض لداء كورونا هو عدم مغادرة المنازل والتقيد بتوجيهات السلطات المحلية.

ويقبع لاعب التنس السويسري ستانيسلاس فافرينكا في منزله بسويسرا بعيدا عن ملاعب الكرة الصفراء، ملتزما بإجراءات الحجر الصحي.

وفي الوقت الذي قلب فيه فيروس كورونا حياة البشر رأسا على عقب وحاصر كثيرا منهم داخل بيوتهم شارك فافرينكا متابعيه على مواقع التواصل الإجتماعي صورة ساخرة عبر فيها عن حالة الملل وكيف يقضي ساعات يومه داخل جدران المنزل.

ولم يكتفي بذلك فنشر صورة أخرى له وهو يتناول العشاء رفقة دمية على شكل دب في إشارة إلى أنه يقضي وقته بعيدا عن الناس وملتزما بنصائح البقاء في المنزل لحين عودته إلى ملاعب التنس والمنافسات التي توقفت حالها كحال أي نشاط رياضي في أوروبا عامة.

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فافريناكا البالغ من العمر 34 عاما والذي يحتل التصنيف الـ 17 عالميا، سبق له الفوز بثلاث بطولات غراند سلام وهي أستراليا المفتوحة (2014) ورولان غاروس فرنسا (2015) وأميركا المفتوحة (2016).

المصدر: "إنستغرام"