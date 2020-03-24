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شفاء مالك أولمبياكوس اليوناني بعد إصابته بفيروس كورونا

الرياضة

شفاء مالك أولمبياكوس اليوناني بعد إصابته بفيروس كورونا
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أعلن رجل الأعمال اليوناني إيفانجيليوس ماريناكيس، مالك ناديي أولمبياكوس اليوناني ونوتنغهام فورست الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، شفاءه من ​فيروس كورونا المستجد​.

ونقل الموقع الرسمي لنادي أولمبياكوس عن ماريناكيس البالغ 52 عاما قوله:"بعد أسبوعين في عزلة تامة، خضعت لاختبار طبي ثان وتبين أنه سلبي، أود أن أتقدم بالشكر إلى أطباء نظام الصحة اليونانية لرعايتهم ونصائحهم لي، هؤلاء الأبطال يقدمون خدماتهم للناس على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع".

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وأضاف: "أريد أيضا في هذه الأوقات الحرجة، أن أوجه رسالة للناس بعد هذه التجربة، يجب عليك البقاء في المنزل، لحماية نفسك وأقاربك، لندافع عن مجتمعنا ولنحرم الفيروس من التطفل على حياتنا".

وكان ماريناكيس قد أعلن في الـ11 من مارس الجاري إصابته بفيروس كورونا المستجد.

المصدر: وكالات

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