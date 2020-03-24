الاتحاد المصري لكرة القدم يصدر قرارا جديدا بشأن المسابقات المحلية

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تمديد تعليق النشاط الكروي 15 يوما أخرى، بناء على القرارات الصادرة عن رئاسة الوزراء المصرية.

ونشر اتحاد الكرة بيانا رسميا، قال فيه: "بناء على القرارات الصادرة عن السيد رئيس مجلس الوزراء بفرض حظر على حركة المواطنين لمدة أسبوعين اعتبارا من الغد الأربعاء الموافق 25 مارس 2020، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تمديد تعليق نشاط اللعبة اعتبارا من 30 مارس 2020 لمدة 15 يوما أخرى".

وأضاف البيان: "يسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية ".

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قام بتعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا من 15 مارس الجاري.

المصدر: وكالات