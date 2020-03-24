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آبي سيجري اتصالا مع ترامب بخصوص مصير الأولمبياد

الرياضة

آبي سيجري اتصالا مع ترامب بخصوص مصير الأولمبياد
Globallookpress White House
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ذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، الثلاثاء، أنه من المرجح أن يجري شينزو آبي رئيس الوزراء الياباني اتصالا هاتفيا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت مبكر من يوم غد الأربعاء.

ونقلت الوكالة عن عدة مصادر حكومية يابانية أن آبي وترامب سيتبادلان وجهات النظر حول مصير دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي من المقرر تنظيمها في طوكيو هذا العام.

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المصدر"رويترز"

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