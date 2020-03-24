آبي سيجري اتصالا مع ترامب بخصوص مصير الأولمبياد

ذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، الثلاثاء، أنه من المرجح أن يجري شينزو آبي رئيس الوزراء الياباني اتصالا هاتفيا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت مبكر من يوم غد الأربعاء.

ونقلت الوكالة عن عدة مصادر حكومية يابانية أن آبي وترامب سيتبادلان وجهات النظر حول مصير دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي من المقرر تنظيمها في طوكيو هذا العام.

إقرأ المزيد

وازدادت الضغوط على اللجنة الأولمبية الدولية ومنظمي دورة طوكيو لتأجيل الأولمبياد بسبب انتشار فيروس كورونا.

المصدر"رويترز"