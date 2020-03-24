بعيدا عن أزمة كورونا.. تركي آل الشيخ يثير الجدل مجددا مع جماهير الزمالك

عاد مجددا رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني لكرة القدم، تركي آل الشيخ، لإثارة الجدل مع جماهير الرياضة المصرية.

وأعلن آل الشيخ أمس الاثنين، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، عزمه على رفع دعوى قضائية ضد تامر عبد الحميد، نجم الزمالك الأسبق والمنتخب المصري.

وعلق قائلا: "شخص اسمه تامر عبدالحميد..سأبدأ باتخاذ إجراءات قانونية تجاهه لترويجه أخبارا كاذبة عني بشكل متكرر".

إقرأ المزيد

وانهالت التعليقات على منشور آل الشيخ بين غاضبة تدافع عن نجم الزمالك السابق وتذكره بتاريخه في الملاعب المصرية، وأخرى ساخرة من توقيت إثارة هكذا قضية في ظل أزمة فيروس كورونا التي يعاني منها العالم أجمع.

وكان آل الشيخ، قدم مطلع الشهر الجاري، استقالته من منصب الرئيس الشرفي لنادي الأهلي، ولم يوضح حينها كواليس قراره المفاجئ هذا، الذي جاء بعدما تحسنت علاقته مع إدارة الفريق المصري، وبعد زوال التوتر والخلافات التي عكرتها منذ العام 2018.

المصدر: "فيسبوك"