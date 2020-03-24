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أستراليا: "لم يعد بالإمكان استمرار دوري كرة القدم"

الرياضة

أستراليا:
Globallookpress Bai Xuefei
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توقفت منافسات الدوري الأسترالي لكرة القدم بسبب أزمة فيروس كورونا، وقال منظمون، يوم الثلاثاء، إن المسابقة لم يعد من الممكن أن تستمر.

وقال جيمس جونسون، الرئيس التنفيذي للاتحاد الأسترالي لكرة القدم، في مؤتمر صحفي في سيدني:"اتخذ الاتحاد الأسترالي لكرة القدم قرارا صعبا للغاية بتأجيل الجولات الأخيرة من الدوري الأسترالي".

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وتابع:"هذا قرار بالإجماع من مجلس إدارة الاتحاد الأسترالي وكل الأندية، سيراجع الاتحاد الأسترالي الموقف في الأسابيع التالية وسيجري تقييما إضافيا للوضع في 22 أبريل".

وبذلك تكون أستراليا علقت كافة المسابقات الرياضية الكبرى بعدما توقفت منافسات بطولات الرغبي وكرة القدم الأسترالية في الأيام الأخيرة.

المصدر: "رويترز"

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