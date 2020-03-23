الاتحاد الدولي لألعاب القوى يرغب في تغيير موعد بطولة العالم 2021

قال الاتحاد الدولي لألعاب القوى اليوم الاثنين إنه يرغب في تغيير موعد بطولة العالم عام 2021 حتى لا تتعارض مع تأجيل محتمل لأولمبياد طوكيو 2020 لمدة عام بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأوضح الاتحاد الدولي لأم الألعاب في بيان: "أجرى مسؤولو الاتحاد الدولي لألعاب القوى بالفعل مباحثات مع اللجنة المنظمة لبطولة العالم 2021 في أوريجون بشأن احتمال تأجيل الأولمبياد للعام المقبل".

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وتابع: "قام المنظمون من جانبهم بدراسة الأمر مع كل الأطراف المعنية وأكدوا لنا أنهم سيعملون مع كل الشركاء لضمان قدرة أوريجون على استضافة بطولة العالم في مواعيد بديلة إذا دعت الضرورة لذلك".

ومن المقرر إقامة بطولة العالم عام 2021 في مدينة يوجين بولاية أوريجون الأمريكية بين السادس والـ15 من أغسطس.

المصدر: رويترز