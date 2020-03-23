 
مباشر

شاهد.. غاريث بيل يتألق برياضة الغولف خلال الحجر الصحي

الرياضة

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ni5c

شارك الويلزي غاريث بيل نجم ريال مدريد الإسباني، في حملة تحدي البقاء بالمنزل، التي أطلقها نجوم الرياضة حول العالم، لنشر التوعية لدى الجماهير، لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

ولكن بيل لم يداعب كرة القدم خلال التحدي، بل استبدلها برياضة الغولف المفضلة لديه.

وقام النجم الويلزي بتحديه الخاص في أحد غرف منزله، مستبدلا حفرة الغولف بمناديل ورقية.

إقرأ المزيد
بالفيديو.. بيكيه يقتحم عالم التنس ويتحدى دجوكوفيتش وسط تشجيع شاكيرا
بالفيديو.. بيكيه يقتحم عالم التنس ويتحدى دجوكوفيتش وسط تشجيع شاكيرا

ويظهر مقطع الفيديو الذي نشره بيل على صفحته في "إنستغرام" أنه نجح في التحدي.

المصدر: garethbale11/ww

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا