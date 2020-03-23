شاهد.. غاريث بيل يتألق برياضة الغولف خلال الحجر الصحي

شارك الويلزي غاريث بيل نجم ريال مدريد الإسباني، في حملة تحدي البقاء بالمنزل، التي أطلقها نجوم الرياضة حول العالم، لنشر التوعية لدى الجماهير، لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

ولكن بيل لم يداعب كرة القدم خلال التحدي، بل استبدلها برياضة الغولف المفضلة لديه.

وقام النجم الويلزي بتحديه الخاص في أحد غرف منزله، مستبدلا حفرة الغولف بمناديل ورقية.

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ويظهر مقطع الفيديو الذي نشره بيل على صفحته في "إنستغرام" أنه نجح في التحدي.

المصدر: garethbale11/ww