وزير الرياضة النمساوي يدعو لتأجيل أولمبياد طوكيو 2020

رحب وزير الرياضة النمساوي فيرنر كوجلر، اليوم الاثنين، بما وصفه "قرار كندا الشجاع" بالانسحاب من ألعاب طوكيو 2020 ودعا إلى تأجيل الأولمبياد.

وقال كوجلر في بيان: "إغلاق المرافق الرياضية ومنشآت التدريب في الكثير من الدول أثار بالفعل شكوكا حول مبدأ تكافؤ الفرص للمشاركين في دورة الألعاب الصيفية 2020".

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وتابع: "من أجل صحة وسلامة جميع المشاركين والمدربين والمشجعين أدعو إلى تأجيل دورة الألعاب الأولمبية 2020".

وكانت اللجنة الأولمبية الكندية قد أعلنت في وقت سابق اليوم أن الرياضيين الكنديين لن يشاركوا في أولمبياد طوكيو في حال إقامته في ظل الانتشار السريع لفيروس كورونا الذي قتل الآلاف حول العالم.

ويبدو أن تأجيل الألعاب المقررة بين 24 يوليو والتاسع من أغسطس بات أمرا حتميا بعد انسحاب قوى رياضية بارزة مثل أستراليا وكندا من الأولمبياد حيث يواجه المنظمون ضغوطا عالمية هائلة للتأجيل.

ولم يسبق إلغاء أو تأجيل الألعاب الأولمبية في وقت السلم، لكن قرار اللجنة الأولمبية الدولية بالتفكير في إمكانية التأجيل قوبل بشعور من الراحة من العديد من شركائها مثل الاتحاد الدولي لألعاب القوى واللجنة الأولمبية لذوي الاحتياجات الخاصة وبعض اللجان الأولمبية الوطنية البارزة.

المصدر: رويترز