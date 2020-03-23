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تأجيل سباق جائزة أذربيجان الكبرى للفورومولا 1 بسبب كورونا

الرياضة

تأجيل سباق جائزة أذربيجان الكبرى للفورومولا 1 بسبب كورونا
Globallookpress HOCH ZWEI
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أعلن منظمو سباق جائزة أذربيجان الكبرى "فورمولا 1" المقرر عقده في السابع من يونيو المقبل، اليوم الاثنين، تأجيل المنافسة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

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وجاء تأجيل سباق باكو بعد إلغاء سباقي الجائزة الكبرى في أستراليا وموناكو وتأجيل سباقات البحرين وفيتنام والصين وهولندا وإسبانيا.

وبالتالي فإن السباق المقبل هو سباق جائزة كندا الكبرى الذي من المقرر إقامته في مونتريال في 14 يونيو، ولكن إقامته تبقى غير مؤكدة في ظل استمرار انتشار الفيروس سريع العدوى حول العالم.

المصدر: رويترز

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