اختيار أفضل لاعب في "البوندسليغا" عن شهر فبراير

حصل المهاجم الإنجليزي جادون سانشو نجم بوروسيا دورتموند على جائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني لكرة القدم "البوندسليغا" عن شهر فبراير الماضي.

The Bundesliga's Best...@Sanchooo10 🏆



Three Goals ⚽️ - Three Assists 🅰️ - Five Matches 👤 pic.twitter.com/bQr6HB1E5b — Borussia Dortmund (@BlackYellow) March 20, 2020

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وتفوق سانشو على زميله في دورتموند، المغربي أشرف حكيمي، وثنائي بايرن ميونخ سيرجي جنابري وجوشوا كيميتش، وكريستوفر نكونكو لاعب لايبزيغ، وفلوريان كاينز لاعب كولن.

وشهد شهر فبراير الماضي، تألق سانشو البالغ 19 عاما، بإسهامه في 6 أهداف، حيث سجل ثلاثة أهداف وصنع مثلهم في "البوندسليغا".

يذكر أن الدوري الألماني متوقف حاليا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد أسوة بأغلب الدوريات في العالم.

المصدر: وكالات