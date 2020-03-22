في عهد كورونا.. احتساب 5 ركلات جزاء خلال مباراة في الدوري الوحيد الناشط في أوروبا بحضور جماهيري!

بدأت عجلة الدوري البيلاروسي لكرة القدم، بالدوران وبحضور جماهيري، في الوقت الذي توقفت فيه معظم الأنشطة الرياضة في أوروبا والعالم، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وشهدت مباراة فريق "سلوتسك" وضيفه "سلافيا-موزير" (3-1)، التي جرت بينهما اليوم الأحد، ضمن الجولة الأولى للدوري، احتساب 5 ركلات جزاء.

وحصل فريق "سلوتسك" على 4 ضربات جزاء، ترجم اثنتين منها إلى هدفين، وأهدر ركلتين، بينما حصل الضيوف على ركلة جزاء وحيدة، وسجلوا منها هدفهم اليتيم.

يذكر أن فريق دينامو بريست توج بلقب بطل الدوري البيلاروسي في الموسم الماضي، ليكسر بذلك احتكار فريق باتي بوريسوف، الذي فاز به 5 مواسم متتالية.

المصدر: "sportbox"