أول تعليق لفلايني بعد تأكيد إصابته بكورونا
علق البلجيكي مروان فلايني، لاعب وسط شاندونج لونينج الصيني، للمرة الأولى على إصابته بفيروس كورونا، مشيرا إلى رغبته في العودة لممارسة كرة القدم في أقرب وقت ممكن.
وكتب فلايني على حسابه في "إنستغرام": "أصدقائي الأعزاء.. خضعت لاختبارات كورونا وجاءت نتيجة العينة إيجابية".
وأضاف الدولي البلجيكي السابق: "عدت حاليا إلى الصين وأعالج في المستشفى، ويمكنني التأكيد لكم الآن أن كل شيء على ما يرام بالنسبة لي".
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Dear friends, I have been tested for coronavirus and my test result is positive. Currently, I am back in China and being treated in the hospital. I can assure you that everything is fine for me now. Thanks to the fans, medical staff and the club for their care and attention. I will follow the treatment and hope to return to the game as soon as possible. Please everyone stay safe❤️❤️❤️
وأكمل: "شكرا للجماهير والطاقم الطبي والنادي لرعايتهم واهتمامهم. سأبدأ العلاج وأتمنى العودة للكرة في أقرب وقت ممكن".
وكان النادي الصيني أعلن في بيان رسمي، في وقت سابق اليوم الأحد، إصابة فلايني بالعدوى.
وبات بذلك لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، أول لاعب من الدوري الصيني لكرة القدم، يتعرض للإصابة بفيروس كورونا.
المصدر: وكالات