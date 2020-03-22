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شاهد.. كيف احتفل رونالدينيو بعيد ميلاده الأربعين خلف القضبان

الرياضة

شاهد.. كيف احتفل رونالدينيو بعيد ميلاده الأربعين خلف القضبان
Reuters
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احتفل الدولي البرازيلي السابق رونالدينيو بعيد ميلاده الأربعين، أمس السبت، بعيدا عن الملاهي وحياة الترف والبذخ التي اعتاد عليها، واكتفى بعشاء متواضع في سجن بباراغواي.

وحصل رونالدينيو في العشاء على طبق لحم مشوي، ربما كان من لحم الخنزير، الذي فاز به في بطولة جرت في داخل السجن.

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انتهى المطاف بالساحر رونالدينيو، بطل العالم في عام 2002 والفائز بالكرة الذهبية عام 2005، في سجن بباراغواي مع شقيقه لدخوله البلاد بوثائق مزورة، ويواجه أيضا في بلاده اتهامات بالتهرب الضريبي.

المصدر: وكالات

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