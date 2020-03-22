بادرة رائعة لميسي ورفاقه تجاه فريقهم برشلونة

عقدت إدارة نادي برشلونة برئاسة، جوزيب بارتوميو، اليوم الأحد، اجتماعا مع لاعبي الفريق، حيث تمت مناقشة إمكانية تخفيض محتمل لرواتبهم بعد تعليق النشاط الكروي في إسبانيا للتصدي لكورونا.

ووفقا لصحيفة "El Mundo Deportivo" واسعة الانتشار في إسبانيا، فإن لاعبي "البارسا" وعلى رأسهم قائد الفريق، الأرجنتيني ليونيل ميسي، تفهموا اقتراح النادي لخفض رواتبهم، واعتبروا ذلك منطقيا ومعقولا في ظل الأزمة والظروف الحالية.

✅ Los capitanes del Barça, muy receptivos con una posible rebaja salarial



🤝 Bartomeu informó en la junta que habló con ellos y que son sensibles a la dura situación socio-económica por los efectos del coronavirus



✍️ por @sergisoleMDhttps://t.co/rqoaixkMBFpic.twitter.com/jaAUu2GEMe — Mundo Deportivo (desde 🏠) (@mundodeportivo) March 22, 2020

وكانت رابطة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، أعلنت في الـ12 من الشهر الجاري، تأجيل كل مباريات "الليغا" لمدة أسبوعين على الأقل بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا.

وبعد انقضاء 27 جولة من منافسات الدوري الإسباني، ينفرد برشلونة، حامل اللقب، بالصدارة برصيد 58 نقطة، بفارق نقطتين، أمام غريمه التقليدي ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

المصدر: matchtv.ru