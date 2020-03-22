اللاعبون الأجانب يعودون للصين استعدادا لانطلاق الدوري الصيني

بدأ لاعبون أمريكيون، ومنهم جيريمي لين، في العودة إلى الصين تحسبا لاستئناف مباريات الدوري الصيني لكرة السلة الذي توقفت منافساته في بداية الشهر الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقالت وسائل إعلام صينية، إن دوري السلة المحلي، الذي توقفت مبارياته في أول فبراير الماضي، يتطلع لاستئناف نشاطه في 15 أبريل المقبل، رغم أن ذلك يستلزم الحصول على موافقة الإدارة العامة للرياضة في الصين.

ويلعب في الدوري الصيني لكرة السلة، المكون من 20 فريقا، نحو 40 أمريكيا وأجنبيا، وسيخضع كل هؤلاء للحجر الصحي لمدة 14 يوما لدى عودتهم إلى الصين.

ونشر لين صورة له على "إنستغرام" بجوار سور الصين العظيم بالقرب من العاصمة بكين، وفي رسالة مع الصورة كتب لين الذي يلعب لفريق بكين دكس: "عدت بسلام إلى بكين لإكمال موسم دوري السلة الصيني".

وأضاف اللاعب الأمريكي: "لم يسبق أن وصلت كرة السلة إلى هذه الدرجة من الأهمية. العالم يحتاج إلى كرة السلة الآن أكثر من أي وقت مضى".

وتأتي عودة اللاعبين الأجانب للصين، بعد تراجع نسبة الإصابة بفيروس كورونا هناك، ففي البر الصيني الرئيسي، حيث ظهر الفيروس أواخر العام الماضي، لم يبلغ عن أي إصابات جديدة محلية المصدر لليوم الثالث على التوالي، يوم السبت.

وتسبب تفشي الفيروس في توقف النشاط الرياضي حول العالم تقريبا، كما توقفت لنفس السبب مباريات دوري السلة الأمريكي للمحترفين في 12 مارس الجاري بعد إصابة لاعب من يوتا جاز بالعدوى.

المصدر: وكالات