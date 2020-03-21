رادار ريال مدريد يرصد اسمين إذا فشلت صفقة مبابي

كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن ريال مدريد حدد اسمين بديلين حال فشله في التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويعتبر مبابي الهدف الأول لريال مدريد من أجل تدعيم هجوم الفريق في الصيف المقبل، حيث يعقد عليه "الميرنغي" آمالا كبيرة لتعويض الثغرة التي تركها البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن ثنائي الهجوم، السنغالي ساديو ماني، نجم ليفربول، والنرويجي الشاب إيرلينغ هالاند، ماكنة أهداف بوروسيا دورتموند، هما بديلا مبابي، إذا فشل في التوصل لاتفاق مع باريس سان جيرمان.

المصدر: وكالات