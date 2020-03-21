مدرب بولت السابق يدعو إلى تأجيل أولمبياد طوكيو

دعا جلين ميلز، المدرب السابق للعداء الجامايكي الشهير، يوسين بولت، لتأجيل أولمبياد طوكيو الصيفي 2020 إلى 2021 في ظل استمرار تفشي العدوى بفيروس كورونا.

وقال ميلز في مقابلة مع "رويترز": "نصيحتي هي تأجيل الألعاب الأولمبية حتى العام المقبل".

وأضاف ميلز: "سيكون هذا أمرا غير مسبوق، لكننا نواجه وضعا غير مسبوق. فلنؤجل كل شيء لمدة عام، وفي النهاية ستعود الأوضاع إلى سابق عهدها".

وأردف قائلا: "لكنني لا أعتقد أن الدورة الأولمبية ستتم في الموعد المحدد لها (يوليو وأغسطس)، لأن العدوى بالفيروس تنتشر في شتى أنحاء العالم، وفي بعض الدول بدأت وتيرتها تشتد مؤخرا".

Bolt’s former coach calls on IOC to postpone Tokyo Olympics https://t.co/4gsUWdMof8pic.twitter.com/0dpbTsHUiz — Reuters Sports (@ReutersSports) March 21, 2020

وأوضح ميلز "لا أرى إمكانية لإقامة الأولمبياد (لأن ذلك يتطلب) نقل أناس من كافة أنحاء العالم إلى مركز التجمع".

ورغم التأثير الهائل لتفشي الفيروس على مستوى العالم، تؤكد اللجنة الأولمبية الدولية ومنظمو أولمبياد طوكيو على إجراء الحدث الرياضي الكبير في موعده ودون أي تغيير في الخطط.

ومن المقرر أن تنطلق الدورة الصيفية المقبلة في العاصمة اليابانية، في 24 يوليو المقبل، وتستمر حتى التاسع من أغسطس التالي.

وتحت قيادة ميلز، حصد بولت، المعتزل حاليا، ثماني ذهبيات أولمبية و11 لقبا عالميا.

المصدر: رويترز