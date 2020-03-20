عالم ألماني أخصائي بالفيروسات يكاد يقضي على حلم لليفربول طال انتظاره 30 عاما

حذر العالم الألماني جوناس شميت-شاناسيت الأخصائي في مجال علم الفيروسات، من أن فترة توقف دوريات كرة القدم قد تمتد حتى العام المقبل، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال العالم الألماني في مقابلة مع "NDR": "أنا شبه متأكد من أن مباريات كرة القدم لن تستأنف قبل العام القادم. يمكن بجرأة القول وداعا. ببساطة إمكانية استكمال الموسم غير واقعية. يمكننا أن نرى ما يحدث في أوروبا وما ينتظرنا".

Jonas Schmidt-Chanasit, virólogo alemán: "No creo que se pueda volver a jugar a fútbol hasta 2021... ni a puerta cerrada" https://t.co/frpGtRZzoT — MARCA (@marca) March 20, 2020

يذكر أنه تم تعليق جميع الدوريات الأوروبية الكبرى بسبب انتشار وباء كورونا، إضافة إلى تأجيل بطولة كأس أمم أوروبا 2020 إلى صيف 2021، وبطولات أخرى.

ويعتبر ليفربول المتضرر الأكبر في عدم استكمال مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز وإلغائه، حيث يتربع على عرش الصدارة بفارق 25 نقطة عن أقرب مطارديه مانشستر سيتي حامل اللقب، ويحتاج "الريدز" إلى حصد 6 نقاط فقط في 9 مباريات لحسم اللقب لصالحه، وذلك بعد انتظار طال لمدة 30 عاما.

المصدر: وكالات