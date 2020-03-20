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رياض محرز يوجه رسالة للجزائريين حول العالم (فيديو)

الرياضة

رياض محرز يوجه رسالة للجزائريين حول العالم (فيديو)
Reuters
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وجه الدولي الجزائري رياض محرز رسالة للجماهير الجزائرية في أنحاء العالم ومشجعي منتخب "محاربي الصحراء"، مطالبا إياهم بالمكوث في بيوتهم على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال محرز في رسالة مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "السلام عليكم، رجاء اقعدوا في دياركم، يجب أن تجلسوا في منازلكم، إنه أمر هام، إن شاء الله خير، رحم الله الأشخاص الذين ماتوا، شفى الله المصابين، كتب الله الخير".

ويحتل فريق رياض محرز مانشستر سيتي مركز الوصافة في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الذي تم إيقافه حتى نهاية شهر أبريل على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد في إنجلترا وجميع أنحاء العالم، شأنه في ذلك شأن سائر الدوريات الأوروبية على مختلف مستوياتها.

المصدر: وكالات 

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