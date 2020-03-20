إيمري يشكك بحدوث "ريمونتادا" برشلونة التاريخية ضد باريس سان جيرمان بوجود "VAR" وغياب آيتيكين

أعرب الإسباني أوناي إيمري المدير الفني السابق لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، عن أسفه لعدم وجود تقنية "VAR" ليلة سقوط فريقه أمام برشلونة في "الريمونتادا" التاريخية.

وفي هذا الصدد، حمل أوناي إيمري الحكم الألماني دينيز آيتيكين مسؤولية هزيمة الفريق الباريسي الساحقة أمام برشلونة (1-6) "الريمونتادا" التاريخية، في إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا 2017، علما أن برشلونة مني بهزيمة كبيرة في لقاء الذهاب بأربعة أهداف من دون رد، على استاد "حديقة الأمراء - Parc des Princes"، ولكنه تمكن من قلب النتيجة رأسا على عقب في ملعب "كامب نو".

وقال إيمري في تصريحات لراديو ماركا: "عندما أتحدث عن فوز برشلونة (6-1)، كانت لدينا مباراتان، واحدة ضد برشلونة والأخرى ضد الحكم دينيز آيتيكين".

وتابع المدير الفني السابق للفريق الباريسي: "مع تقنية الفيديو (VAR)، كان بإمكاننا العبور في تلك المواجهة".

وأثارت بعض قرارات الحكم الألماني في تلك المباراة الكثير من الجدل، بخصوص احتسابه ركلتي جزاء لصالح برشلونة، إضافة إلى قرارات أخرى مثيرة للجدل لصالح الفريق الكتالوني.

ورد إيمري عن سؤال حول أفضل اللاعبين الذين دربهم خلال مسيرته، قائلا : "ألفارو نيغريدو في ألميريا، ديفيد فيا في فالنسيا، إيفان راكيتيتش في إشبيلية، وفي باريس كان لدي لاعبين مثل كيليان مبابي، ونيمار".

المصدر: وكالات