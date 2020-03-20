القبض على صديقة لاعب تنس لقيادتها السيارة وهي تحت تأثير الكوكايين

اعتقلت لاعبة التنس الأسترالية السابقة، مونيك بيلوفوكوفيتش، لقيادتها السيارة وهي تحت تأثير المخدرات والسكر.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد جرى ذلك في نوفمبر 2019 بمدينة سيدني. وأظهر الاختبار الذي خضعت له الفتاة البالغة من العمر 21 عاما نتيجة إيجابية للكوكايين (أي ثبت تناولها للكوكايين)، واعترفت الأسترالية بالذنب، ومن المقرر أن تمتثل أمام المحاكمة، في 27 أبريل، لتحديد العقوبة.

وحاولت مونيك بيلوفوكوفيتش الاحتراف في عالم التنس، لكنها لم تنجح في ذلك، وكانت في السابق، على علاقة صداقة حميمية مع مواطنها، نيك كيريوس، لاعب التنس الأسترالي المشاكس.

المصدر: وكالات