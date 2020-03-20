ريال مدريد يزاحم باريس سان جيرمان لضم نجم عربي

ذكرت تقارير إعلامية، أن المنافسة بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان، ستشتد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، للظفر بخدمات جناح نادي مانشستر سيتي، الدولي، الجزائري رياض محرز.

وأورد موقع "دون بالون" الإسباني، أن عقوبة إيقاف "السيتي" أوروبيا لمدة عامين، تشجع الريال وسان جيرمان على ضم بعض نجوم الفريق الإنجليزي، وعلى رأسهم محرز.

وأشار الموقع إلى أن "السيتي" لن يفرط في كيفين دي بروين، ورحيم ستيرلينغ، المطلوبين من الريال أيضا، لكن المدرب بيب غوارديولا لا يمانع في رحيل محرز الذي لا يشارك معه أساسيا بانتظام، كما أنه يحصل على راتب كبير.

Real Madrid 'plot transfer swoop' for Man City's Riyad Mahrez but face competition https://t.co/mBdGDzcMbFpic.twitter.com/Ot0QOx4wxd — Mirror Football (@MirrorFootball) March 19, 2020

ومن جانبها، قالت صحيفة "ميرور" البريطانية، إن غوارديولا في الغالب لن يمانع في رحيل محرز، الذي لا يصنف ضمن خانات النجوم في "السيتي"، وإنما مجرد لاعب جيد في التشكيلة التي تضم العديد من الجيدين.

ولكن النقطة التي يمكن أن تحكم سير المفاوضات مع الريال، وحتى مع سان جيرمان، هي السعر الذي يريده مانشستر سيتي للاستغناء عن محرز، وسط توقعات بألا يقل عن مئة مليون يورو، خاصة وأن النادي ينوي دخول "الميركاتو" الصيفي المقبل بقوة لترميم صفوف الفريق، أملا في العودة للمنافسة الجادة على لقب "البريميرليغ" في الموسم الجديد.

وسجل محرز 7 أهداف وصنع 8 أخرى في مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، قبل أن تتوقف المنافسات بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكان محرز، البالغ 29 عاما، انضم لمانشستر سيتي في العام 2018 قادما من ليستر سيتي، في صفقة بلغت قيمتها 61 مليون جنيه إسترلني وجعلت منه أغلى لاعب عربي في التاريخ.

المصدر: وكالات