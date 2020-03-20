كشف قائمة أغلى 10 لاعبين في الدوري الإسباني

أعدت شركة "KPMG" العالمية للاستشارات التسويقية، قائمة بأسماء أغلى 10 لاعبين في الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

وحل نجم نادي برشلونة، الدولي، الأرجنتيني ليونيل ميسي، في صدارة أغلى لاعبي "الليغا"، حيث قدرت شركة "KPMG" قيمته بنحو 175 مليون يورو.

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وجاء جناح نادي ريال مدريد، البلجيكي، إدين هازارد، في مركز الوصافة، بقيمة 136 مليون يورو، متبوعا بمهاجم نادي برشلونة، الدولي الفرنسي أنطوان غريزمان، الذي قدرت قيمته بنحو 119 مليون يورو.

وفي ما يلي قائمة أغلى 10 لاعبين في الدوري الإسباني:

1- الأرجنتيني ليونيل ميسي – برشلونة – 175 مليون يورو

2- البلجيكي إدين هازارد – ريال مدريد - 136 مليون يورو

3- الفرنسي أنطوان غريزمان – برشلونة – 119 مليون يورو

4- الهولندي فرينكي دي يونغ – برشلونة – 109 ملايين يورو

5- الألماني مارك تير شتيغن – برشلونة – 89 مليون يورو

6- الفرنسي رافائيل فاران – ريال مدريد – 83 مليون يورو

7- الإسباني ساؤول نيغيز– أتلتيكو مدريد – 80 مليون يورو

8- البرازيلي كاسيميرو – ريال مدريد – 76 مليون يورو

9- الفرنسي كليمان لينغليه – برشلونة – 64 مليون يورو

10- الإسباني داني كارفخال – ريال مدريد – 54 مليون يورو.

المصدر: matchtv.ru