تأجيل نزال بوليف وجوشوا على لقب عالمي في الوزن الثقيل بسبب كورونا

أعلن الملاكم البلغاري، كوبرات بوليف، أمس الخميس، أن نزاله أمام بطل العالم في الوزن الثقيل، البريطاني، أنطوني جوشوا، تأجل بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال بوليف إن النزال ربما يقام في نهاية العام الحالي بدلا من 20 يونيو المقبل على ملعب توتنهام هوتسبير في لندن، كما كان متفقا عليه.

ولم يعد بالإمكان إقامة النزال في الملعب الذي يتسع لـ62 ألف متفرج، بعد أن قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الـ"يويفا"، تأجيل بطولة أمم أوروبا إلى 2021، ما يعني أن إعادة جدولة مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز المتوقف حاليا قد تقام الآن في الصيف.

Joshua-Pulev heavyweight title fight postponed due to coronavirus https://t.co/aOdyGwnaGKpic.twitter.com/6kKVpzxEMD — Reuters Sports (@ReutersSports) March 19, 2020

وكان جوشوا (30 عاما) قد تغلب على آندي رويز في إعادة لنزال على لقب بطولة العالم في الوزن الثقيل أقيم بالسعودية في ديسمبر الماضي، ليستعيد الألقاب التي خسرها لصالح منافسه قبلها بعدة أشهر.

وأقيم النزال بين جوشوا ورويز على ألقاب الاتحاد الدولي للملاكمة، ورابطة الملاكمة العالمية، ومنظمة الملاكمة العالمية، ومنظمة الملاكمة الدولية.

تجدر الإشارة إلى أن بوليف (38 عاما)، سبق له المنافسة على لقب الاتحاد الدولي للملاكمة للوزن الثقيل، لكنه خسر أمام الأوكراني فلاديمير كليتشكو بالضربة القاضية في عام 2014.

المصدر: رويترز