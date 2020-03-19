شاهد.. "البريمير ليغ" ينشر أهداف صلاح ويصفه بالسوبر

نشرت صفحة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مقطع فيديو لأهداف النجم المصري محمد صلاح، بينما أعلن الاتحاد عن تأجيل جديد لمباريات "البريميير ليغ" إلى 30 أبريل المقبل، بسبب كورونا.

ونجح "الفرعون" صلاح في تسجيل 70 هدفا حتى الآن خلال مشاركته في 100 مباراة بقميص "الريدز" في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما صنع 27 آخرين، ليصبح أكثر لاعب في تاريخ ليفربول يصل لهذا السجل التهديفي في أول 100 مباراة بـ"البريميير ليغ".

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بينما أدرجت شبكة "فوكس سبورت" الأسترالية اسم صلاح في تشكيلتها المثالية لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم (2019-2020)، إذا ما قامت رابطة الأندية بإلغائها بسبب فيروس كورونا.

ونشرت الشبكة عبر موقعها الرسمي التشكيلة المثالية للدوري التي جاءت كالآتي:

حراسة المرمى: دين هندرسون (شيفيلد يونايتد).

خط الدفاع: أندرو روبرتسون (ليفربول)، فيرجيل فان دايك (ليفربول)، كاجلار سويونكو (ليستر سيتي)، ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول).

خط الوسط: جوردان هندرسون (ليفربول)، كيفن دي بروين (مانشستر سيتي)، جاك جريليش (أستون فيلا).

الهجوم: ساديو ماني (ليفربول)، جيمي فاردي (ليستر سيتي)، محمد صلاح (ليفربول).

أما شبكة "TransferMarkt" المختصة بأسعار اللاعبين والإحصائيات فقد وضعت النجم المصري في المركز الخامس في قائمة أغلى 10 لاعبين في العالم بالوقت الحالي، بعد توقف الدوريات الأوروبية بسبب فيروس كورونا.

وشهدت القائمة، تفوق محمد صلاح على ليونيل ميسي مهاجم منتخب الأرجنتين وقائد برشلونة.

وبلغت قيمة محمد صلاح بحسب الشبكة الشهيرة 150 مليون يورو، بينما جاء ميسي في المركز الثامن بقيمة 140 مليون يورو.

وتصدر مهاجم باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا، كيليان مبابي، القائمة بقيمة 200 مليون يورو، ثم في المركز الثاني جناح مانشستر سيتي ومنتخب إنجلترا، رحيم ستيرلينغ، بقيمة 160 مليون يورو.

المصدر: وكالات