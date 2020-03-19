رئيس طرابزون سبور التركي: إيقاف المباريات سيؤدي إلى "زيادة معدلات الطلاق"

صرح رئيس فريق طرابزون سبور متصدر الدوري التركي لكرة القدم، أحمد أغو أوغلو، بأن إيقاف المباريات سيؤدي إلى "زيادة معدلات الطلاق"، وذلك بعد الإعلان عن إيقاف أنشطة رياضية في تركيا.

وقال أغو أوغلو لصحفيين أثناء ارتداء كمامة: "كرة القدم من الأشياء التي تحرر الناس من الضغوط في تركيا وهي وسيلة للتسلية واذا توقفت لفترة طويلة قد تزيد حالات الطلاق".

وأضاف: "نحن المتصدرون الآن ويجب إعلان طرابزون سبور بطلا للدوري".

وقد أعلن وزير الرياضة التركي محرم قصاب أوغلو، في وقت سابق من يوم الخميس، عقب اجتماع مع رؤساء اتحادات كرة القدم وكرة السلة والكرة الطائرة في أنقرة، إيقاف الدوريات المحلية لهذه المسابقات، بسبب انتشار فيروس كورونا، وقال: "في إطار الاجراءات ضد فيروس كورونا تقرر إيقاف كل مباريات كرة القدم وكرة السلة وكرة اليد والكرة الطائرة".

وجاء ذلك بعد ضغوط من قبل لاعبين ومدربين، وبعد أن أصبحت تركيا تحت ضغط دولي لإيقاف المباريات عقب تأجيل معظم مسابقات دوري كرة القدم في أوروبا والعديد من دول العالم.

وطالبت رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين في خطاب موجه للدوري التركي يوم الخميس: "بإعادة النظر بشكل فوري" في مسألة استمرار المباريات والتدريبات.

وقالت الرابطة عبر موقع "تويتر": "تواصل معنا العديد من اللاعبين الأجانب للتعبير عن عدم الارتياح لاستمرار اللعب وسط انتشار فيروس كورونا".

وانضم الكولومبي رادامل فالكاو مهاجم غلطة سراي إلى منتقدي القرار السابق باستمرار اللعب، قائلا عبر حسابه على موقع "تويتر": "أشخاص يموتون حول العالم ونحن نتحدث عن لعب كرة القدم".

في حين رحل لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي السابق، النيجيري جون أوبي ميكيل، عن فريقه الحالي طرابزون سبور تعبيرا عن انزعاجه من استمرار المباريات في تركيا.

وأعلنت تركيا عن 191 حالة إصابة بالفيروس ووفاة ثلاثة أشخاص واتخذت السلطات خطوات لاحتواء الوباء منها إقامة المنافسات الرياضية بدون حضور جماهير، ولكن دون إيقاف المسابقات.

المصدر: "رويترز"