شاهد.. فيرغسون يصاب بـ"الجنون" في تدريباته تحضيرا لموجهة حبيب

انتقد الروسي علي عبد العزيز، مدير أعمال مواطنه، حبيب نورمحمدوف، بطل منظمة (UFC) للفنون القتالية المختلطة، المقاتل الأمريكي توني فيرغسون بسبب تدريباته.

ونقلت شبكة "TMZ Sports" عن علي عبد العزيز قوله: "هل قلق حبيب من فيروس كورونا المستجد؟ هو يخشى أن يتعرض هذا الوغد الغبي توني فيرغسون لإصابة قبل النزال بينهما وبالتالي سيفسد كل شيء".

وأضاف: "إنه يحتاج إلى فريق حقيقي ومدربين حقيقيين لكي يسيطروا عليه. إنه مقاتل ممتاز، إنه مقاتل رائع، لكنه وغد غبي، هكذا هو (فيرغسون)".

ونشر توني فيرغسون مقطع فيديو عبر حسابه على موقع "تويتر" وهو يقوم بحركات شرسة، يصارع صندوقا كبيرا "خزانة" يضربه برأسه، يقفز من فوقه، يدحرجه، ويقذفه، ربما الأمر الذي أثار غضب وحفيظة علي عبد العزيز.

وتحوم الشكوك حول إقامة النزال المرتقب بين حبيب نور محمدوف ومتحديه توني فيرغسون، المقرر في 18 أبريل في لاس فيغاس بمدينة نيويورك، وذلك للمرة الخامسة، هذه المرة بسبب توقف الأنشطة الرياضية في مختلف أنحاء العالم نتيجة انتشار فيروس كورونا.

لكن الأمريكي دانا وايت رئيس منظمة "UFC" يبحث عن مكان جديد لإقامة نزالات "UFC 248"، وذلك بعد أن فرضت السلطات في مدينة نيويورك حظرا على إقامة الأنشطة الجماعية.

المصدر: وكالات