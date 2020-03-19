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وفاة لاعب إنجليزي خلال فترة العزل الطبي عن عمر يناهز 35 عاما

الرياضة

وفاة لاعب إنجليزي خلال فترة العزل الطبي عن عمر يناهز 35 عاما
AFP PAUL ELLIS
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أعلن نادي كارديف سيتي الإنجليزي عن وفاة أسطورة الفريق، اللاعب بيتر ويتنغهام عن عمر يناهز 35 عاما، وذلك إثر سقوطه من السلم في منزله أثناء فترة العزل الصحي.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن الشرطة الويلزية بأن بيتر ويتنغهام سقط على رأسه بمنزله في السابع من مارس الجاري، ونقل إلى المستشفى وبقي كل هذه الفترة تحت رقابة الأطباء، ولكنهم لم يتمكنوا من إنقاذ حياته، ليقضي نحبه اليوم الخميس.      

وقد تم الإعلان عن وفاة اللاعب قبل ساعات قليلة عبر الموقع الرسمي لنادي كارديف سيتي بإعتباره أسطورة لهذا الفريق وسط حزن كبير من الجماهير العاشقة للفريق، إذ يعتبر من اللاعبين القلائل الذين بقوا في صفوف النادي لمدة تزيد عن 10 سنوات.

ودافع ويتنغهام عن ألوان نادي كارديف سيتي لمدة 11 موسما منذ عام 2007، وشارك خلال هذه الفترة في 457 مباراة، وسجل فيها 96 هدفا.

كما لعب لأندية إنجليزية، مثل أستون فيلا، بيرنلي، ديربي كاونتي، وبلاكبيرن روفرز آخر ناد في مسيرته الاحترافية في الموسم (2017-2018)، ثم أعلن بعد ذلك اعتزاله كرة القدم نهائيا.

المصدر: وكالات 

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