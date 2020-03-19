عشاق ليفربول يتنفسون الصعداء بعد قرار هام بشأن الدوري الإنجليزي الممتاز

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بعد اجتماع اليوم الخميس، مع جميع ممثلي الأندية عبر اتصال فيديو، عن تأجيل جديد لمباريات الدوري الممتاز، إلى 30 أبريل المقبل، بسبب فيروس كورونا.

وعلق الاتحاد مباريات "البريميير ليغ" في وقت سابق إلى 4 أبريل المقبل، بعد ان أصيب الإسباني مايكل أرتيتا مدرب فريق آرسنال، وكالوم هودسون أودوي لاعب تشيلسي، بفيروس كورونا المستجد.

وأكد الاتحاد أن القواعد واللوائح تقول أن الموسم يجب أن ينتهي في موعد أقصاه 1 يونيو، ولكن نظرا لتلك الظروف، وافقت الرابطة على تمديد لعب المباريات إلى أجل غير مسمى، لموسم (2019-2020)، في ما يتعلق بكرة القدم.

وأصدر الاتحاد الإنجليزي بيانا اليوم حول تأجيل الدوري الممتاز مجددا بسب كورونا، وجاء فيه: "يدرك الاتحاد الإنجليزي لكرة لقدم، باسم الدوري الإنجليزي وكأس الرابطة ودوري السيدات ورابطة المحترفين، أننا في أوقات غير مسبوقة وأفكارنا مع كل شخص يتأثر بفيروس كورونا المستجد".

وأضاف الاتحاد في بيانه: "نحن متحدون في التزامنا بإيجاد طرق لاستئناف موسم (2019-2020) وضمان لعب جميع مباريات الدوري والكأس المحلية والأوروبية، بمجرد أن يكون ذلك آمنا وممكنا. لقد دعمنا بشكل جماعي قرار الاتحاد الأوروبي في تأجيل يورو 2020، لإيجاد مساحة في التواريخ، لضمان الحصول على فرصة أكبر للعب مباريات الدوري والكأس، وبذلك الحفاظ على نزاهة كل مسابقة".

وقال البيان: "وتنص قواعد لوائح الاتحاد الإنجليزي، على أن الموسم سينتهي في موعد أقصاه 1 يونيو، ويجب على كل مسابقة أن تدرك الحد الذي حدده الاتحاد. ومع ذلك، وافق مجلس إدارة الاتحاد الإنجليزي، على تمديد هذا الحد إلى أجل غير مسمى، لموسم (2019-2020)، في ما يتعلق بكرة القدم".

ونابع الاتحاد في بيانه: "بالإضافة إلى ذلك، اتفقنا بشكل جماعي على أن المباريات في إنجلترا سيتم تأجيلها حتى 30 أبريل المقبل، حيث أنه لا يزال فيروس كورونا غير واضح والشفاء منه ضئيل. ويمكننا طمأنة الجميع بأن صحة اللاعبين والموظفين والجماهير هي أولويتنا. وسنستمر في اتباع نصيحة الحكومة والعمل بشكل تعاوني لإبقاء الوضع قيد المراجعة، واستكشاف جميع الخيارات المتاحة، للعثور على طرق لاستئناف الموسم عندما تسمح الظروف بذلك، ونود جميعا إعادة التأكيد على أننا جميعا نساند كل شخص يتأثر بفيروس كورونا".

ويعتبر ليفربول المستفيد الأكبر والمعني أكثر في استكمال مباريات الدوري الممتاز، حيث يتربع على عرش الصدارة بفارق 25 نقطة عن أقرب مطارديه مانشستر سيتي حامل اللقب، ويحتاج "الريدز" إلى حصد 6 نقاط فقط في 9 مباريات لحسم اللقب لصالحه، وذلك بعد انتظار طال لمدة 30 عاما.

المصدر: وكالات