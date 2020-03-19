شاهد.. فتيات روسيا للسباحة الإيقاعية يقدمن رقصة رائعة تحت الماء

قدم منتخب روسيا للسباحة الإيقاعية "التزامنية" عرضا رائعا تحت الماء، وذلك دعما لفرقة Little Big، التي كان من المفترض أن تشارك في مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن 2020" في هولندا.

وقامت لاعبات روسيا بالرقص على إيقاع أغنية "Uno" للفرقة وأداء حركاتها تحت الماء.

وكتبت البطلة الأولمبية لمرتين آلا شيشكينا "تدوينة" عبر حسابها على موقع "إنستغرام" جاء فيها: "على الرغم من إلغاء يوروفيجن هذا العام، نود دعم فرقة Little Big وأغنيتها Uno، التي كان من المفترض أن تمثل بها روسيا في روتردام. أنتم الأفضل بالنسبة لنا".

وشاركت في الفيديو إضافة إلى آلا شيشكينا كل من، ماريا شوروتشكينا، فلادا تشيغيريفا، ألكسندرا باتسكيفيتش، ومارينا غوليادكينا.

يذكر أن مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن 2020" التي كان من المقرر أن تقام في مدينة روتردام الهولندية، ألغيت بسبب انتشار فيروس كورونا.

المصدر وكالات