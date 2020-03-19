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مقاتل سابق للفنون القتالية المختلطة يشتبه بارتكابه عدة جرائم "مروعة"

الرياضة

مقاتل سابق للفنون القتالية المختلطة يشتبه بارتكابه عدة جرائم
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ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن المحترف السابق في رياضة الفنون القتالية المختلطة "MMA" الأمريكي سيدريك ماركس، يشتبه بأنه ارتكب عدة جرائم قتل.

ووفقا للوكالة، فإن سيدريك متهم بقتل والدة طفله في عام 2009، وقطع يد الضحية، واقتلاع أسنانها حتى لا يمكن التعرف عليها.

وتحقق الشرطة أيضا في معلومات حول تورط ماركس في قتل امرأة أخرى كانت صديقة له، إضافة إلى الاشتباه في قتل رجل في تكساس.

ووضع سيدريك ماركس البالغ من العمر 45 عاما، حدا لمسيرته الاحترافية في رياضة الفنون القتالية المختلطة "MMA"، في عام 2018، بعد تحقيقه 31 انتصارا مقابل 28 هزيمة.

المصدر: وكالات 

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