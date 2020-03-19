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تسجيل 15 إصابة بكورونا في صفوف فريق بـ"الليغا" الإسبانية

الرياضة

تسجيل 15 إصابة بكورونا في صفوف فريق بـ
تسجيل 15 إصابة بكورنا في صفوف فريق بـ"الليغا" الإسبانية
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أعلن نادي ديبورتيفو ألافيس، المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم "الليغا"، عن تسجيل 15 إصابة بفيروس كورونا داخل النادي، ما بين لاعبين وإداريين.

وقال ألافيس، في بيان نشره عبر موقعه على الإنترنت: "جاءت نتيجة الاختبارات إيجابية لـ15 شخصا، 3 لاعبين و7 أفراد من الطاقم الفني، و5 عمال بالنادي".

وتابع البيان: "اتخذ النادي إجراءات البدء بالاختبارات في إطار المسؤولية الواقعة علينا كأفراد من هذا المجتمع".

ورفض ألافيس الكشف عن أسماء المصابين احتراما لخصوصية المرضى، لكن البيان أكد على أن كل الحالات في صحة جيدة، وتم عزلهم في أماكن آمنة.

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وجاء إعلان ألافيس عن هذه الإصابات، بعدما كشف نادي إسبانيول عن 6 حالات في صفوفه، كما أكد فالنسيا إصابة 35 بالمئة من لاعبيه وطاقمه التدريبي بالفيروس.

المصدر: وكالات

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