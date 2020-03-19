شاهد.. مدرب ولاعبو "أسود الأطلس" يوجهون رسائل للشعب المغربي حول فيروس كورونا

حرص لاعبو منتخب المغرب لكرة القدم بقيادة مديره الفني البوسني وحيد خاليلودزيتش، على إطلاق حملة لتوعية المواطنين لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وجاء ذلك، من خلال مقطع فيديو، نشره الموقع الرسمي للاتحاد المغربي لكرة القدم، وتضمن مداخلات العديد من نجوم منتخب "أسود الأطلس"، إلى جانب المدير الفني للمنتخب.

رسالة أعضاء المنتخب الوطني pic.twitter.com/N4pbBtD93s — الكرة المغربية و العالمية 🌍🇲🇦 (@TheMoroccanBall) March 18, 2020

ودعا وحيد خاليلودزيتش الشعب المغربي إلى البقاء في منازله، واتباع تعليمات الحكومة والسلطات المغربية، من أجل حمايته من مخاطر فيروس كورونا المستجد.

وقال الدولي نور الدين أمرابط، نجم النصر السعودي، إنه يحب الجمهور المغربي "حبا كبيرا جدا"، ودعا الجميع إلى البقاء في المنزل، حتى تمر جائحة كورونا، مضيفا: "أعتقد أنها مصيبة تضرب العالم، هذا هو الواقع، ما علينا سوى اتباع التعليمات".

وبدوره، دعا بدر بانون، عميد الرجاء الرياضي، المواطنين والمواطنات المغربيات، إلى المكوث في منازلهم، "حتى تمر هذه الفترة الصعبة التي تجتاح المغرب".

وقال بانون: "أتكلم اليوم من منطلق المواطن المغربي، ومن منطلق الأب والابن، حيث يجب أن نضع اليد في اليد أجمعين من أجل التغلب على هذه المحنة".

وشارك نجم الكرة المغربية، أشرف حكيمي، اللاعب المعار من ريال مدريد الإسباني إلى بوروسيا دورتموند الألماني، الرسالة ذاتها عبر الفيديو، قائلا: "أطلب منكم إخواني أخواتي المغاربة أن تلزموا بيوتكم في هذه المرحلة الحرجة حتى ينتهي فيروس كورونا".

كما شارك في المقطع ثلاثة لاعبين آخرين من المنتخب المغربي، وهم منير المحمدي، حارس مرمى فريق ملقا الإسباني والمنتخب، وكريم البركاوي، لاعب حسنية أكادير، ويحيى جبران، لاعب الوداد الرياضي، وكلهم دعوا المغاربة لاحترام التعليمات والبقاء في البيت خلال هذه الفترة الحالية.

المصدر: وكالات