يوفنتوس يخطط لخطف لاعب ريال مدريد السابق من ميلان

يسعى فريق يوفنتوس متصدر الدوري الإيطالي لكرة القدم، لضم الفرنسي ثيو هيرنانديز مدافع فريق ميلان، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت صحيفة "لاغازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، أن ميلان مستعد للتخلي عن هيرنانديز إذا تقدم يوفنتوس بعرض يتراوح بين 40 و50 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة بأن القيمة السوقية للظهير الفرنسي تضاعفت هذا الموسم، بفضل تألق اللاعب، مشيرة إلى اهتمام أكثر من ناد في التعاقد معه.

وفي حال تمت الصفقة فسيعني ذلك أن هيرنانديز سيلعب من جديد إلى جانب زميله السابق في ريال مدريد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس الحالي.

يذكر أن ثيو هيرنانديز (22 عاما) انتقل من ريال مدريد إلى صفوف ميلان خلال الصيف الماضي، مقابل 20 مليون يورو.

المصدر: وكالات