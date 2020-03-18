شاهد.. السلطان "إبرا" يطلق حملة لمساعدة إيطاليا.. ويهدد فيروس كورونا!

أطلق النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم فريق ميلان، حملة لتمويل المشافي الإيطالية لتقديم المساعدة لأكبر عدد ممكن، لمواجهة فيروس كورونا.

ونشر السلطان "إبرا" زلاتان مقطعا فيديو عبر حسابه الرسمي على "تويتر" أطلق من خلاله حملة دعم لإيطاليا لمواجهة فيروس كورونا، قال فيه: "أنا زلاتان إبراهيموفيتش، لطالما أعطتني إيطاليا الكثير وبهذه اللحظات الدرامية أريد أن أقوم بشيء يساعد البلد الذي أحبه، سويا بالاتفاق مع الناس الذين يعملون معي قررنا تمويل المشافي لمساعدتها على تقديم المساعدة لأكبر عدد ممكن".

In questo momento drammatico per l'Italia, abbiamo creato una raccolta fondi per gli ospedali Humanitas. Conto sulla generosità dei miei colleghi e di chi ha voglia di dare anche un piccolo contributo.

Diamo un calcio al coronavirus insieme!https://t.co/6o2cvUwEK6pic.twitter.com/pT2wKxoJh5 — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) March 18, 2020

وتابع زلاتان: "أعول على سخاء زملائي، كل الرياضيين المحترفين، إضافة للأشخاص الراغبين بتقديم المساهمة لركل هذا الفيروس خارجا، سويا بإمكاننا مساعدة المستشفيات والأطباء والممرضين الذين يعملون بجد كل يوم لإنقاذ حياتنا، ونحن مدينون لهم اليوم، هيا نطرد الفيروس ونفوز بهذه المواجهة".

واختتم السلطان زلاتان الفيديو على طريقته، قائلا: "وتذكروا، إن لم يهرب الفيروس من زلاتان فإن زلاتان سيذهب إليه".

يذكر أن زلاتان إبراهيموفيتش (38 عاما) بدأ مسيرته الاحترافية في صفوف فريق مالمو السويدي، قبل أن يصول ويجول في الملاعب الأوروبية، حيث دافع عن ألوان العديد من الأندية الكبرى، مثل أياكس أمستردام الهولندي، وبرشلونة الإسباني، والثلاثي الإيطالي يوفنتوس وإنتر ميلان وفريق ميلان، وباريس سان جيرمان الفرنسي، ومانشستر يونايتد، ومن ثم خاض تجربة مع فريق لوس أنجلوس غالاكسي الأمريكي، قبل أن يعود في يناير الماضي ويرتدي قميص ميلان "الروسونيري" من جديد.

المصدر: وكالات