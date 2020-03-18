نيمار يفر من الحجر الصحي في فرنسا

عاد النجم البرازيلي نيمار إلى بلاده قبل دخول فترة العزل التي فرضتها السلطات الفرنسية على خلفية تفشي فيروس كورونا حيز التنفيذ أمس الثلاثاء بحسب ما أفاد ناديه باريس سان جيرمان.

وأكد فريق العاصمة الفرنسية لوكالة "فرانس برس" اليوم الأربعاء، التقارير الصحفية، لاسيما في صحيفتي "ليكيب" و"لو باريزيان"، عن عودة أغلى لاعب في العالم إلى البرازيل في ظل توقف المنافسات المحلية والقارية حاليا.

PSG : Neymar et Thiago Silva fuient le confinement et retournent au Brésil https://t.co/rGQPGa3dAm — Ouest-France (@OuestFrance) March 18, 2020

وقام قائد الفريق الباريسي تياغو سيلفا بخطوة مماثلة لتلك التي قام بها مواطنه.

وأوقف باريس سان جيرمان تمارينه منذ مباراة الإياب في الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا ضد بوروسيا دورتموند الألماني في 11 مارس الجاري (فاز 2-0 وتأهل لربع النهائي بمجموع 3-2).

ولم يحدد النادي موعد العودة المحتملة للاعبيه اللذين غادرا فرنسا قبل أن يبدأ الفرنسيون أمس الثلاثاء إجراءات عزل تام فرضتها سلطات بلادهم لمدة أسبوعين في محاولة لتطويق انتشار فيروس كورونا المستجد.

وجاءت إجراءات الحجر الفرنسية مماثلة لتلك المتبعة في إيطاليا وإسبانيا، أكثر بلدين في القارة تأثرا بالفيروس الذي تحول إلى وباء عالمي.

المصدر: أ ف ب