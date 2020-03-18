تشيلسي يضع فندقه تحت تصرف العاملين في مكافحة فيروس كورونا

أعلن فريق تشيلسي الإنجليزي، أنه سيجعل فندق ميلينيوم في استاد "ستامفورد بريدج" بلندن، متاحا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية لتوفير الراحة للعاملين في ظل جهود مكافحة انتشار وباء كورونا.

وقال نادي تشيلسي إن مالكه الملياردير رومان أبراموفيتش سيتحمل تكاليف الإقامة وإن النادي سيجعل كل الغرف متاحة في حال الحاجة.

وجاء في بيان لتشيلسي: "يعمل الكثير من أفراد الطاقم الطبي لفترات طويلة وربما لا يكون بوسعهم السفر إلى منازلهم أو قد يكونوا في حاجة إلى تنقلات طويلة".

وأضاف: "ستساعد الإقامة المحلية على الحفاظ على الصحة والبقاء في حالة جيدة لمثل هؤلاء الأشخاص المهمين في هذا التوقيت المهم".

وأكد النادي أنه سيجعل الفندق متاحا لهيئة الخدمات لمدة شهرين ثم سيعيد تقييم الأمر بناء على الموقف الجديد في مايو المقبل.

وتوقف الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الرابع من أبريل، بسبب وباء فيروس كورونا الذي تسبب في توقف أغلب الأنشطة الرياضية.

وأصاب الفيروس حوالي 200 ألف شخص حول العالم وقتل أكثر من 8400، وهناك 1950 حالة إصابة في بريطانيا مقابل 71 حالة وفاة.

المصدر: "رويترز"