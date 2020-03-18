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هوندا يدخل تاريخ كرة القدم بهدف في قارة أمريكا الجنوبية

الرياضة

هوندا يدخل تاريخ كرة القدم بهدف في قارة أمريكا الجنوبية
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دخل كيسوكي هوندا نجم نادي ميلان السابق، تاريخ كرة القدم من أوسع أبوابه بعد أن افتتح سجله التهديفي مع فريقه الجديد بوتافوغو في مباراة بانغو ضمن منافسات الدوري البرازيلي لكرة القدم.

وبات الدولي الياباني السابق بهدفه في الدوري البرازيلي، أول لاعب في تاريخ كرة القدم، يسجل في خمس قارات مختلفة، بعد آسيا، وأوروبا، وأوقيانوسيا، وأمريكا الشمالية، وأخيرا قارة أمريكا الجنوبية.

وبعد مغادرته اليابان عام 2008، وانتقاله إلى أوروبا، دافع هوندا عن ألوان فينلو وفيتيس الهولنديين، وتسيسكا موسكو الروسي، وميلان الإيطالي.

وانضم بعدها صاحب الـ33 عاما، لباتشوكا المكسيكي، ومن ثم شد الرحال إلى أستراليا ليحمل قميص نادي ملبورن.

وخاض هوندا 98 مباراة مع المنتخب الياباني، ومثل بلاد "الساموراي" في بطولات كأس العالم أعوام 2010 و2014، و2018، بالإضافة لفوزه بلقب كأس آسيا لعام 2011، وهي البطولة التي توج بلقب أفضل لاعب فيها.

المصدر: وكالات

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