مدرب تشيلسي يزف خبرا سارا للمشجعين بعد إصابة نجم الفريق بكورونا

أعلن مدرب نادي تشيلسي فرانك لامبارد، أن لاعبه كالوم هودسون أودوي، الذي كان أول لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يصاب بفيروس كورونا، أخذ يتماثل للشفاء.

وأدلى لامبارد بتصريح لموقع النادي على الإنترنت، قال فيه: "أنا سعيد بالقول إنه بخصوص حالة أودوي، فقد تعافى بشكل رائع وتقريبا يشعر بأنه طبيعي وهو الأمر الذي نود جميعا سماعه بكل تأكيد".

وأضاف: "أدرك تماما أنه لن يكون بوسع الجميع التعافي من هذا الفيروس لذا أطالب مجتمع كرة القدم والرياضة بمواصلة التصرف بشكل مسؤول والتفكير في صحة الآخرين".

وتابع: "لا نعرف حتى الآن متى ستعود منافسات كرة القدم الرسمية لكن لا يوجد ما يدعو للقلق كثيرا بخصوص ذلك حاليا".

وجاءت نتيجة فحوص أودوي للفيروس إيجابية الأسبوع الماضي، ليغلق تشيلسي مركز التدريب كوبهام مع مطالبة كل لاعبي الفريق الأول والجهاز التدريبي بالعزل الذاتي كإجراء احترازي.

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وتقرر توقيف الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الرابع من أبريل المقبل، بسبب الانتشار السريع للفيروس الذي أوقف أغلب منافسات الرياضة في العالم.

وأصاب الفيروس أكثر من 190 ألف شخص حول العالم بينما قتل أكثر من 7500.

المصدر: رويترز