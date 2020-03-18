أعلن نادي إسبانيول، متذيل ترتيب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم "الليغا"، إصابة ستة من لاعبيه بفيروس كورونا المستجد.

وقال النادي الكتالوني في بيان أمس الثلاثاء: "تم تأكيد إصابة 6 أعضاء من الفريق الأول والطاقم الفني بفيروس كورونا، بعد أن جاءت عينة التحاليل الخاصة بهم إيجابية".

COMUNICAT OFICIAL | Detectats 6 casos de COVID-19 al RCD Espanyol de Barcelona: https://t.co/jxtE8s75uc



COMUNICADO OFICIAL | Detectados 6 casos de COVID-19 en el RCD Espanyol de Barcelona: https://t.co/C4wfhrMg64#Volem | #EspanyoldeBarcelona | #RCDEpic.twitter.com/bD3VA1mMav — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) March 17, 2020

وأشار البيان إلى أن المصابين عانوا من أعراض خفيفة، وبعد خضوعهم للتحاليل ثبتت إصاباتهم بكورنا.

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وبات إسبانيول، ثاني فريق في "الليغا" يصاب لاعبوه بكورنا بعد فالنسيا، الذي أعلن أمس الثلاثاء، إصابة 35 في المئة من لاعبيه وموظفيه بالفيروس.

المصدر: rcdespanyol.com