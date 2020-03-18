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لفتة إنسانية رائعة لماني تجاه المصابين بكورونا (فيديو)

الرياضة

لفتة إنسانية رائعة لماني تجاه المصابين بكورونا (فيديو)
AFP
لفتة إنسانية رائعة لماني تجاه المصابين بكورونا (فيديو)
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قام الدولي السنغالي ساديو ماني المحترف في صفوف نادي ليفربول، بلفتة إنسانية رائعة، من خلال تقديم دعم مادي لبلده لمحاربة تفشي فيروس كورونا الذي اجتاح العالم.

وظهر ماني في فيديو، وهو يقدم النصائح للسنغاليين في كيفية التعامل مع فيروس كورونا، ويحذر من انتشاره بينهم، كما تبرع بمبلغ 45 ألف يورو لوزارة الصحة السنغالية لمساعدتها على محاربة تفشي الفيروس.

وتم في السنغال، تسجيل 25 إصابة بالفيروس، الذي ضرب عددا كبيرا من دول العالم خلال الفترة الماضية.

واعتاد ماني على مساعدة مواطني بلاده، حيث يخصص 70 يورو شهريا للأسر الفقيرة في قريته، ويوفر الملابس مجانا للأطفال، كما تبرع لبناء المدارس والمستشفيات والملاعب في القرية التي نشأ وترعرع فيها قبل احترافه كرة القدم في أوروبا.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

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