لفتة إنسانية رائعة لماني تجاه المصابين بكورونا (فيديو)

قام الدولي السنغالي ساديو ماني المحترف في صفوف نادي ليفربول، بلفتة إنسانية رائعة، من خلال تقديم دعم مادي لبلده لمحاربة تفشي فيروس كورونا الذي اجتاح العالم.

وظهر ماني في فيديو، وهو يقدم النصائح للسنغاليين في كيفية التعامل مع فيروس كورونا، ويحذر من انتشاره بينهم، كما تبرع بمبلغ 45 ألف يورو لوزارة الصحة السنغالية لمساعدتها على محاربة تفشي الفيروس.

Sadio Mané has reportedly donated €45,000 to the fight against #COVID_19 in his native country.



The Liverpool forward’s message to the people of #Senegal about the #CoronavirusOutbreak is clear. pic.twitter.com/LeLEgstvgB — Oluwashina Okeleji (@oluwashina) March 17, 2020

وتم في السنغال، تسجيل 25 إصابة بالفيروس، الذي ضرب عددا كبيرا من دول العالم خلال الفترة الماضية.

He built a school in his village worth €270,000, a hospital & a stadium.

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He gives each family €70/month & provides free clothes to kids in his village.

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Donated €45,000 to the national committee fighting coronavirus in Senegal.

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Sadio Mane is pure class. Respect. ❤️🇸🇳 pic.twitter.com/CbbaHZ5OAf — FutbolBible (@FutbolBible) March 17, 2020

واعتاد ماني على مساعدة مواطني بلاده، حيث يخصص 70 يورو شهريا للأسر الفقيرة في قريته، ويوفر الملابس مجانا للأطفال، كما تبرع لبناء المدارس والمستشفيات والملاعب في القرية التي نشأ وترعرع فيها قبل احترافه كرة القدم في أوروبا.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي