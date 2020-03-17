إصابة لاعب آخر في فريق يوفنتوس بفيروس كورونا

أعلن فريق يوفنتوس متصدر الدوري الإيطالي لكرة القدم، إصابة لاعبه الفرنسي بلايز ماتويدي بفيروس كورونا.

وقال يوفنتوس في بيان له عبر موقعه الرسمي، إن لاعبه ماتويدي قام بعزل نفسه منذ يوم الأربعاء 11 مارس الجاري، وسيتم مراقبته لاتباع الإرشادات الطبية.

وأصبح الفرنسي البالغ من العمر 32 عاما ثاني لاعب في فريق "السيدة العجوز" يصاب بالفيروس، بعد المدافع دانيلي روغاني الذي تعرض للإصابة الأسبوع الماضي.

وبات الدوري الإيطالي، أكثر الدوريات تعرضا للإصابة، فقد سجلت نحو 11 حالة في أندية سامبدوريا وفيرونتينا ويوفنتوس.

المصدر: وكالات