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رسميا.. "يويفا" يتخذ قراره بشأن استكمال الدوريات الأوروبية هذا الموسم

الرياضة

رسميا..
RT
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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" الاتفاق على الالتزام باستكمال جميع مسابقات الأندية المحلية والأوروبية حتى 30 يونيو 2020، على أقصى تقدير في حال تحسن الوضع.

ووقع "يويفا" ورابطتي الأندية الأوروبية والدوريات الأوروبية، اليوم الثلاثاء، على قرارات مشتركة حول خطة الطوارئ المتعلقة بالموسم الكروي الجاري (2019-2020)، خاصة بعد توقف جميع الدوريات الكبرى بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد.

وأضاف الاتحاد الأوروبي أنه شكل مجموعة عمل تضم ممثلين عن مسابقات الدوري والأندية لتقييم جدول المباريات مع تكدس محتمل للمواجهات بعد إيقاف معظم المسابقات المحلية، مضيفا أنها ستسعى لإيجاد حلول تسمح باستكمال الموسم الحالي وتعالج أي عواقب للقرار الذي صدر اليوم.

وأشار الـ"يويفا" إلى أنه قد تكون هناك تعديلات، على جولات التصفيات الخاصة بدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، في حال الانتهاء متأخرا من منافسات الموسم الحالي (أي بعد 30 يونيو 2020).

المصدر: وكالات 

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